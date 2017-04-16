- Sivas'ta halaylı 'evet' kutlaması



SİVAS - Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' çıkmasıyla Sivas kent meydanında toplanan vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre anayasa değişikliği oylamasında 'evet' oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kent meydanında toplandı. Davul, zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan attı. Bazı vatandaşlar da araçlarının kornasını çalarak kutlamaya destek verdi. Kent meydanında havai fişek gösterisi de yapıldı.

(UY-