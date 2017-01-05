Sivas'ta Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Sivas'ta 29 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.



Şeyhşamil Mahallesi'ndeki 75. Yıl İlkokulu/Ortaokulu'nda eğitim gören bazı öğrencilerin karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine, 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.



Gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırılan 29 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Bazı öğrenciler, okul kantininden simit ve ayran aldıklarını, bunları tükettikten sonra rahatsızlandıklarını belirtti.