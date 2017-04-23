Sivas'ta fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları başladı

Sivas'ta şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarların tespiti için çalışma başlatıldı



SİVAS - Sivas'ta şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarların tespiti için çalışma başlatıldı.

Sivas'ta geceden beri etkili olan şiddetli rüzgar öğle saatlerinde etkisini arttırması hayatı felç etti. Meteoroloji verilerine göre öğle saatlerinde rüzgarın hızı saatte 85 kilo metreye ulaştı. Şehir merkezinde 40 ayrı noktada hasar meydana geldi. Onlarca çatının uçtuğu ve çok sayıda aracın hasar gördüğü olayda ciddi yaralanmalar ve can kaybı olmaması sevindirdi.

Rüzgarın şiddetini azaltmasının ardından Sivas Belediyesi ekipleri temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Hasar tespit çalışmalarını yerinde izleyen Sivas Belediye Başkanı Mehmet Muaz Uzun, vatandaşlara "mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın" çağrısında bulundu. Uzun yaptığı değerlendirmede, "Şehirde bir çok yerde ağaç kopması ve çatı uçması gibi hasarlar var. Sevindirici olan can kaybı olmaması. Hasarların oluştuğu saatte meteoroloji verilerine göre rüzgarın hızı saatte 85 km'ye ulaşmış. Ekiplerimizle birlikte zaman kaybetmeden müdahale ettik. Temizleme ve enkaz altında ki araçları çıkartmak için çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını istiyoruz."dedi.

Çatıdan uçan parçalar iş yerlerine girdi.

Sivas'ta çatılardan uçan parçalar iş yerlerine ve araçlara zarar verdi. Bazı parçalar iş yerlerin vitrin camlarını parçalayarak, iş yerlerine girdi. Atatürk Caddesi'nde bir apartmanın çatısından kopan parçanın iş yerine girmesi, iş yeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntüsünde çatıdan kopar parçanın iş yerine vitrinini parçalayarak dükkana girişi görülüyor.

(GF-