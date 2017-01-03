Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan doktor tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, doktor İbrahim Ethem D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Ethem D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sivas'ta Fetö Şüphelisi Doktor Tutuklandı
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan doktor tutuklandı.
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan doktor tutuklandı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads