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Sivas'ta Fetö Şüphelisi Doktor Tutuklandı

Sivas'ta Fetö Şüphelisi Doktor Tutuklandı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan doktor tutuklandı.

Sivas'ta Fetö Şüphelisi Doktor Tutuklandı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan doktor tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, doktor İbrahim Ethem D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Ethem D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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