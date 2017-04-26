Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentteki meslek odaları üyeleri ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının güvenlik araştırmasında, "ByLock" kullandıkları tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sının yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.



Ankara merkezli FETÖ operasyonu



Öte yandan, FETÖ/PDY'ye yönelik Ankara merkezli operasyon kapsamında, Sivas'ta gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.



Soruşturma kapsamında firari 4 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Hakkında yakalama kararı bulunan 21 zanlının ise daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunduğu belirlendi.