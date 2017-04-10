Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli 2 emniyet mensubu tutuklandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin emekli emniyet mensuplarına yönelik soruşturması kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir dönem Güvenlik Şube Müdürlüğü yaptıktan sonra 2015 yılında resen emekliye sevk edilen Ö.M. ile emekli teknisyen yardımcısı H.A.Ç'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



Gözaltındaki bir emekli şube müdürünün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.