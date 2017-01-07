Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan üniversite öğrencisi Fatih E. ve Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan Fatih E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, H.D. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.