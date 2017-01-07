Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 öğretmen tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan öğretmenler Tuba S. ve Murat C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 öğretmen tutuklandı.
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 öğretmen tutuklandı.
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