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Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu

Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 öğretmen tutuklandı.

Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 öğretmen tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan öğretmenler Tuba S. ve Murat C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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