Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu: 8 Gözaltı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonda 6'sı polis, 2'si öğretmen 8 kişi gözaltına alındı.



Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 polis ve 2'si öğretmen olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SİVAS