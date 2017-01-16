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Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu: 8 Gözaltı

Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu: 8 Gözaltı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonda 6’sı polis, 2’si öğretmen 8 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu: 8 Gözaltı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonda 6'sı polis, 2'si öğretmen 8 kişi gözaltına alındı.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 polis ve 2'si öğretmen olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SİVAS

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