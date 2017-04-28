Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu: 5 Gözaltı

Sivas merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan dernek yöneticilerinden ByLock kullandığı tespit edilen Sivas'ta 6, Ankara'da 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.



Şüphelilerden 4'ünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.