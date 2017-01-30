Sivas'ta Fetö'den 8 Polis Tutuklandı

Sivas merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan ve KHK ile görevlerinden ihraç edilen aralarında rütbeli polislerin de bulunduğu 36 polisi 27 Ocak günü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak sabah adliyeye sevk edilen H.Y., A.B., N.K., M.D., Ö.D., H.Z., H.A., K.R.K adlı 8 polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltında bulunan 28 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari olan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 41 şüpheliden 36'sı gözaltına alınmıştı. - SİVAS