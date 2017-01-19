Sivas'ta Fetö'den 7 Kişi Tutuklandı

Sivas merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı aldıkları" belirlenen zanlılara yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 42 kişiden 7'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye bağlı okullarda öğretmenlik, idarecilik ve yöneticilik yapan, aynı zamanda çeşitli illerdeki kurumlarda örgütün "kurum imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 42 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.CY, F.A, M.K.K, F.O, Ş.N,E, G.K. ve N.K, tutuklandı, A.Y, F.B.A, F.Ö, S.M, S.P, adli kontrol şartıyla, F.G. de savcılıkça serbest bırakıldı. Zanlılardan 29'unun emniyetteki işlemleri devam ediyor. Firari 3 zanlının yakalanması için de çalışmalar sürüyor.



Örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı alarak devleti zarara uğrattıkları, aldıkları işsizlik maaşlarını örgüte gelir olarak aktardıkları, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları MASAK raporuyla tespit edilen ve bazıları ByLock kullanıcısı olan zanlıların yakalanması için Sivas merkezli, Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Tokat ve Yalova'da düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alınmıştı. - SİVAS