Sivas'ta Fetö'den 3 Tutuklama

SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan, aralarında esnaf ve işadamlarının bulunduğu 9 kişiden 3'ü tutuklandı.



Kentte yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 20 Nisan'da esnaf ve işadamlarına yönelik olarak operasyon düzenlendi. Bu kapsamda haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilen 10 kişiden 9'u polis ekiplerince gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddia edilen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne sorgulandı. Şüphelilerden 6'sı savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Muhammet K., Engin Ö. ve Semih D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin ise arandığı öğrenildi. - Sivas