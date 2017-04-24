Sivas'ta Fetö'den 3 Kişi Tutuklandı

Sivas'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 20 Nisan'da esnaf ve işadamlarına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 9'u polis ekiplerince gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock'u" kullandıkları iddia edilen şüphelilerden 6'sı ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Muhammet K., Engin Ö. ve Semih D. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin ise arandığı öğrenildi. - SİVAS