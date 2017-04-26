Sivas'ta Fetö'den 11 Gözaltı

TÜRKİYE genelinde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Sivas'ta 11 kişi gözaltına alındı.



81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında Sivas için isimleri tespit edilen 36 kişiden bugüne kadar haklarında herhangi bir yasal işlem yapılmadığı ya da firari durumda olan 15 kişiye yönelik olarak Sivas il merkezi, ilçeleri ile İstanbul, Kahramanmaraş ve Çorum illerinde operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişinin ise arandığı öğrenildi. Listede ismi bulunan 36 kişiden 21'inin ise daha önce kentte yapılan FETÖ operasyonları kapsamında tutuklu oldukları açıklandı. - Sivas