Sivas'ta Fetö'den 10 Tutuklama

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan bir eski binbaşı ile 9 asker tutuklandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kanun Hükmünde Kararneme (KHK) ile görevinden ihraç edilen binbaşı H.G. ile açığa alınan askerlerden üsteğmenler F.K, S.G uzman çavuşlar M.Y ve E.M. astsubaylar F.K, O.K, Ü.A, A.Ö, Ü.R.U, H.D. ile görevi başında bulunan teğmen R.M'yi gözaltına aldı. Bazılarının örgütün haberleşme programı 'ByLock'u da kullandığı iddia edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.G. ve H.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİVAS