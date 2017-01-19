Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir öğretim elemanı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Üniversitesi öğretim elemanı F.U'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS
Sivas'ta Fetö'den 1 Kişi Tutuklandı
Sivas’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir öğretim elemanı tutuklandı.
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir öğretim elemanı tutuklandı.
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