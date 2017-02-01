Sivas'ta 'Fetö' Bahanesiyle Dolandırıcılık

SİVAS'ta telefonla aradığı kişilere kendisini polis-savcı diye tanıtıp 'FETÖ adına üzerinize telefon hattı çıkarılmış' diyerek dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, dün akşam Diriliş Mahallesi'nde oturan G.Y.'yi dün akşam telefonla arayarak, kopyalanan kimlikleri ile FETÖ terör örgütü adına kullanılmak üzere telefon hatları çıkarıldığını öne sürerek, kurtarılması için gelecek polislere evde bulunan para ve ziynet eşyalarını vermesini istedi. Kısa süre sonra eve gelen 24 yaşındaki M.N.K. ve 30 yaşındaki Ö.F.E. bir poşet içerisinde bulunan 50 bin Euro, 25 bin lira, 10 altın burma bilezik, 25 çeyrek altın, 9 cumhuriyet altınını aldı. Şüphelenerek polisi arayan G.Y.'nin yakınlarının ihbarı üzerine kısa sürede sevk edilen Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden M.N.K.'yı olay yerinde, diğer şüpheli Ö.F.E.'yi ise, kaçmaya çalışırken otobüs terminalinde yakaladı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Sivas