Sivas'ta 'FETÖ' bahanesiyle dolandırıcılık



SİVAS'ta telefonla aradığı kişilere kendisini polis-savcı diye tanıtıp 'FETÖ adına üzerinize telefon hattı çıkarılmış' diyerek dolandırıcılık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.



Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Dolandırıcılar, Diriliş Mahallesi'nde ikamet eden G.Y.'yi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, kimliklerinin kopyalandığını ve 'FETÖ adına kullanılmak üzere telefon hatları çıkarıldığını' söyleyerek bu işten kurtulması için evine gelecek olan polislere evde bulunan para ve ziynet eşyalarını vermesini istedi. Bunun üzerine eve gelen 24 yaşındaki M.N.K. ve 30 yaşındaki Ö.F.E. bir poşet içerisinde bulunan 50 bin Euro, 25 bin lira, 10 altın burma bilezik, 25 çeyrek altın, 9 cumhuriyet altınını aldı. Ancak durumdan şüphelenerek polisi arayan G.Y.'nin yakınlarının ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine giden Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden M.N.K.'yı olay yerinde, diğer şüpheli Ö.F.E.'yi ise kaçmaya çalışırken otobüs terminalinde yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.