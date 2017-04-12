Sivas'ta Ev Yangını

Sivas'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 sağlık görevlisi ile evin sahibi hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Alibaba Mahallesi 4. Sokak'ta tek katlı ahşap evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri alkollü olduğu iddia edilen ev sahibi G.U'ya müdahale etmek için eve girdi. Bu sırada 2 sağlık çalışanının dumandan etkilenmesi üzerine bölgeye başka ambulanslar sevk edildi.



Dumandan etkilenen 2 sağlık görevlisi ve ev sahibi G.U. ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı.



Bazı eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.