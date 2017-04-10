Sivas'ta Esnafa Yönelik Yaz Saati Uygulaması Başladı

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, yaz saati uygulamasının 1 Nisan itibariyle başladığını söyledi.



Köksal, Sivas'ta faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların geç saatlerle kadar işyerlerini açık tutmaları için belediye meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinin açılış kapanış saatlerinin yeniden belirlendiğini ifade etti.



Özellikle yaz sezonu ile birlikte esnaf ve sanatkarların işyerlerinde bir canlılık oluştuğunu vurgulayan Köksal, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren umuma açık ve istirahat eğlence yerlerinin saatlerinin yeniden belirlenerek uygulamaya geçildiğini dile getirdi.



Köksal, Belediye Encümeninden çıkan karar doğrultusunda otel, motel, pansiyon, kamping ve konaklara yerleri 24 saat açık olacağını internet salonu, kahvehane, gazino, diskotek, taverna, pavyon, meyhane, bar, birahane gibi içkili yerlerin Ekim, Kasım,Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında saat 24.00'e kadar Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında ise saat 02.00'de kapanacağını ayrıca düğün salonları, sinema, elektronik oyun yerleri, lunapark ve sirkler ise saat 24.00'e kadar hizmet verebileceğini aktardı. - SİVAS