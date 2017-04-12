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Sivas'ta Esnafa 153 Milyon Kredi Desteği
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Sivas'ta Esnafa 153 Milyon Kredi Desteği

Sivas Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği’nin yıllık olağan genel kurulu yapıldı.

Sivas'ta Esnafa 153 Milyon Kredi Desteği

Sivas Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği'nin yıllık olağan genel kurulu yapıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi konferans salonunda yapılan olağan genel kurulun divan başkanlığını Sivas Esnaf Odaları Birlik Başkanı Beşir Köksal yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan genel kurulda bölge birliğinin yapılan çalışmaları hakkında bilgi veren Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Yüksel Demirgil, 2016 yılı sonu itibariyle 153 milyon lira kredi kullandırıldığı ifade etti.

Demirgil, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 32 bölge birliği ve bini aşkın Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi bulunduğunu ifade ederek, "Şu an itibariyle Türkiye genelinde dağıtılan kredi miktarı 21 milyar liraya yaklaşmıştır. 2017 yılı hedefi ise 25 milyar liradır. Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği olarak 2016 yılı sonuna kadar kullandırdığımız kredi plasmanı 153 milyon liraya ulaşmıştır. Sivas Bölge Birliği olarak Sivas merkez ve ilçe kooperatifimizle hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye genelinde dağıtılan kredi miktarına baktığımızda piyasa koşullarına göre çok avantajlı olan kooperatif kredilerine esnaf ve sanatkarlarımızın ilgisi giderek artıyor. Şu anda bu şartlarda kredi veren ve kredi kullandıran bir başka kurum ya da kuruluş Türkiye'de bulunmamaktadır" diye konuştu.

Yönetim Kurulu ve denetim kurulu raporları ile hesap bilançoları, tahmini bütçe okunduktan sonra ibra edildi. - SİVAS

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