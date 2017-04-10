Sivas'ta 'Epilepsi Farkındalığı Hatıra Ormanı' Oluşturuldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı tarafından 'Epilepsi Farkındalığı Hatıra Ormanı' oluşturmak adına fidan dikimi yapıldı.



Düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Tıp Fakültesi Dekanı İlhan Çetin, Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bolayır ile hastane personeli ve hastanede tedavi gören epilepsi hastaları katıldı.



Üniversite Merkez Camisi bahçesinde belirlenen yerlere epilepsi hastaları ve Nöroloji Ana Bilim Dalı personeli tarafından yaklaşık 300 fidan dikildi. - SİVAS