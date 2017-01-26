Sivas'ta Engelli ve Hamile Kamu Personeline Kar İzni

Sivas'ta etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle engelli ve hamile kamu personeline bir gün idari izin verildi.



Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada,"il merkezinde devam eden kar yağışı nedeniyle 27 Ocak Cuma günü rehabilitasyon merkezleri 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamilelerde idari izinli sayılacaktır" denildi. - SİVAS