Sivas'ta Engelli ve Hamile Kamu Personeline Kar İzni

Sivas'ta, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele yarın idari izin verildiği bildirildi.



Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte kış koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtilerek, "İlimizde etkisini sürdüren kış koşulları nedeniyle 10 Ocak 2017 Salı günü engelli ve hamile kamu personelleri 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır." denildi.



Öte yandan, Zara ilçesinde de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği belirtildi.