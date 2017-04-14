Sivas'ta Dolandırdı Niğde'de Yakalandı

SİVAS'ta kendisini savcı olarak tanıtarak bir ev kadınının 120 bin lira değerindeki altınlarını dolandıran 35 yaşındaki Tamer Özkaracadağ, Niğde'de otobüste yakalandı. Şüphelinin üzerinden dolandırdığı altınlar çıktı.



Sivas'ta oturan Z.Ç.'yi telefonla arayan dolandırıcı. kendini savcı olarak tanıtıp, 'Adınız bir kuyumcu dolandırıcılığına karıştı bu nedenle eviniz de bulunan altınları bana teslim edin' diyerek korkuttu. Eve gelen şüpheli kadının, 120 bin lira değerindeki altınlarını alarak kaçtı.



Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Z.Ç. durumu polise haber verdi. Kadının verdiği eşkal doğrultusunda harekete geçen polis, çevre illeri de uyardı. Niğde polisi de Niğde-Nevşehir karayolunda kontrol noktası oluşturarak araçlarda arama yaptı. Bir otobüste yapılan aramada eşkali belirlenen Tamer Özkaracadağ gözaltına alındı.



Üzerinden Sivas'tan dolandırdığı altınlar çıkan Özkaracadağ sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Niğde