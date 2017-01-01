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Sivas'ta Cinayet

Sivas'ta Cinayet

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, kayınbiraderi tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü.

Sivas'ta Cinayet

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, kayınbiraderi tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü.

İddiaya göre, Mustafa T. (30), eniştesi Hasan Ayvalı'nın (30) Kızılhüyük köyündeki evine gitti. Aralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Mustafa T, Ayvalı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Bilgi verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hasan Ayvalı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ayvalı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayın ardından Mustafa T'yi gözaltına aldı.

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