Sivas'ta 'Bylock' Operasyonu: 12 Gözaltı

SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslek odaları üyeleri ve bazı kamu personellerine yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.



Sivas'ta Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslek odaları üyeleri ve kamu kurumlarında çalışan personellere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda güvenlik araştırması sonucu örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 6 kişinin de arandığı öğrenildi. - Sivas