Sivas'ta Buğdayda Düşük Rekolte Beklentisi

Sivas'ta geçen yıl ekim zamanında yaşanan kuraklık nedeniyle buğday rekoltesinde yüzde 30'luk kayıp beklendiği bildirildi.



Yaklaşık 11 milyon dekar alanda tarımsal faaliyet yürütülen Sivas'ta, 3 milyon dekarda buğday üretimi yapılıyor. Sivas, ekim alanı olarak Konya ve Ankara'nın ardından 3'üncü sırada yer alıyor.



Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yaptığı açıklamada, 2016 yılının kurak geçmesi nedeniyle çiftçilerin kurak mevsimde ekim yaptığına dikkati çekti.



Bu yıl bahar aylarında yağışların iyi gitmesine rağmen sıkıntılar yaşandığını aktaran Çetindağ, "2016 yılında buğday ekim zamanının kurak geçmesinden dolayı bu yıl buğdaylarımızda yüzde 30 hasar gözükmekte." dedi.



Hacı Çetindağ, kış mevsiminin soğuk geçmesinin de bunda etkili olduğunu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüyle köylerde hasar tespitleri yaptıklarını belirterek, "Tarım İl Müdürlüğümüzün hasar tespit çalışmaları bitti. Görünen tabloda Sivas buğdayında geçen yıldan kalma kuraklığa dayalı büyük bir hasar gözüküyor. Sivas, buğday deposu bir il. İnşallah korktuğumuz olmaz ama görünen yüzde 30 civarında bir kayıp var." diye konuştu.