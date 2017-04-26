Sivas'ta Bonzaiden Ölümün Ardından Uyuşturucudan 3 Tutuklama

SİVAS'ta bir gencin bonzai kullanımı nedeniyle ölümünün ardından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 3'ü tutuklandı.



Esentepe Mahallesi'nde oturan 22 yaşındaki Ahmet Çopur, geçen cumartesi günü uyuşturucu madde kullanımı sonucu yaşamını yitirdi. Çopur'un olaydan kısa süre önce bonzai kullandığı belirlendi. Çopur'un ölümünün ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte operasyon başlattı. Yapılan operasyonda olay ile ilgisi olduğu düşünülen 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve kiraladıkları araçlarda yapılan aramalarda 11 fişek halinde ve poşet içerisinde 43 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u savcılık tarafından, 3'ü de mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Kadir D., Sergen G. ve Çağrı Ö. tutuklandı. Ayrıca savcılık tarafından serbest bırakılan Abdullah E.'nin de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 1 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Sivas