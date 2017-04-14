Sivas'ta "Bilinçli Öğretmen, Duyarlı Gençlik" Semineri

Sivas'ta, "Bilinçli öğretmen, duyarlı gençlik" konulu seminer düzenlendi.



Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) ve Lisans Yerleştirme Sınavına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencileri ile öğretmenler katıldı.



Seminere konuşmacı olarak katılan eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan, öğrencilere, girecekleri TEOG sınavının öneminden bahsetti. Öğrencilerin TEOG sınavıyla üniversitelerde geleceklerini belirleyeceklerini aktaran Aslanhan, başarıyı yakalayabilmek için hedeflerin ve ideallerin olması gerektiğini ifade etti.