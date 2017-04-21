Sivas'ta Askeri Midibüs Devrildi, 2 Personel Yara Almadı

SİVAS'ta kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan askeri midibüs devrildi. Kazada midibüste bulunan 2 askeri personel kazayı yara almadan atlattı.



Kaza saat 15.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. 5'inci Piyade Er Eğitim ve Garnizon Komutanılığı'na ait Y.K. yönetimindeki 58 TE 776 plakalı askeri midibüs, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çaparak devrildi. Araç şoförü Y.K. ile yanında oturan askeri personel H.K. kazayı yara almadan atlattı. Kazanın seyir halindeyken başka bir aracın kontrolsüz şekilde yola çıkması sonucu meydana geldiği iddia edildi.



Kaza sonrası olay yerine gelen 5'inci Piyade Er Eğitim ve Garnizon Komutanılığı'ndan üst rütbeli askerler incelemelerde bulundu. Yan yatmesı nedeni ile caddenin bir bölümünü trafiğe kapatan askeri midibüs olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Sivas