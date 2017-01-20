Sivas'ta Asayiş Uygulaması

SİVAS'ta polisin yaptığı asayiş ve trafik uygulamasında 20'ye yakın araç trafikten men edildi, aranan 2 kişi yakalandı.



Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 50 polisle kent meydanında şok uygulama yaptı. Çevik kuvvet polisleri ve asayiş ekiplerinin de katıldığı uygulamada, yüzlerce araçta arama yapılarak plakaları denetlendi. Sürücülerin ise ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi. Ruhsatsız araç kullanan ve tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takanlara 95 lira, yönetmeliğe aykırı plaka takanlara ise 427 lira para cezası uygulandı. Kimlik kontrollerinin de yapıldığı uygulamada arama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı. Ayrıca tescil belgesi ve trafik sigortası bulunmayan ile teknik şartlara aykırı olan 20'ye yakın araç trafikten men edildi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, "Şok uygulamayı ne zaman, nerede, hangi saatlerde yapacağımıza daha önceden karar vermiyoruz. Doğaçlama yapıyoruz. Biz bu uygulamayı sistemli olarak özellikle kavşaklarda yapıyoruz. Araçlarla kolaylıkla kavşağa giriyor ancak çıkarken mutlaka polis engeline takılıyorlar" dedi. - Sivas