Sivas'ta APP plakalara ceza yağdı



SİVAS - Sivas Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri terör olaylarında kullanılan Amerikan Pres Plaka'ya yönelik uygulama yaptı.

İl Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İnönü Bulvarı'nda APP plaka uygulaması yaptı. Bomba yüklü araçların yakalanması ve terör olaylarının önlenmesi amacıyla Karayolları Trafik Kanunu'nun 23'üncü maddesinde yapılan değişiklikler sonrası gerçekleştirilen uygulamada araçlarına trafik yönetmeliğinde belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takan sürücülere 427 para cezası kesildi. Uygulamada sürücülerin ehliyet ve ruhsatları da kontrol edildi.

Basın mensuplarına uygulama hakkında bilgi veren Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, yapılan uygulamalar neticesinde Sivas'ın yüzde 95'inin bu plakaları değiştirerek normal plakalarını taktığını belirterek,"Şoförler Cemiyeti'ni dışında basılan tüm plakalar APP plakalardır. Piyasada uyduruk plaka dediğimiz plakalardır. Biz yaklaşık olarak altı yedi aydır basında da bu konuyu işledik. Sivas'ın yüzde 95'i bu APP plakalar atarak normal plakalarını taktılar. Ama yinede yüzde 5 oranında bu plakalar mevcuttur. Bunun cezası 427 TL'dir. Eğer araç sahibi başkası ise 427 lira da araç sahibine ceza gönderiyoruz. Yedi gün süre tanıyoruz. Yedi günün sonunda bu plakalar yine değiştirilmez ise bu sefer 876 lira para cezası yazıp aracı trafikten men ediyoruz. Sivas'ta biz bu işi büyük oranda hallettik" ifadelerini kullandı.

Bu tür uygulamalar ile terör olaylarında bu sahte plakların kullanılmasını engellemek istediklerini kaydeden Gürbüz,"Bu plaka ile evrakta sahtecilik suçu işleniyor. Şoförler cemiyetinin vermiş olduğu plakayı şoförlerimiz beğenmiyor. Kendileri diledikleri gibi plaka bastırmaya çalışıyor. Plakadaki kesikten dolayı plaka tanıma sistemleri farklı okuyabiliyor. Bu şekildeki araçlar terör olayları, bombalama gibi olaylarda kullanılabileceği değerlendirildiği için biz bunları kesinlikle temizleyeceğiz ve cezalarını yazacağız. Amacımız terör olaylarında bu sahte plakaların kullanılmasını engellemek" dedi.

(UY-