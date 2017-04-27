Sivas'ta APP plakalara ceza



SİVAS'ta polis ekipleri tarafından Amerikan Pres Plaka'lara (APP) yönelik yapılan uygulamada, yönetmeliğe aykırı ölçülerde plaka takan sürücülere 427 lira para cezası uygulandı.



Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İnönü Bulvarı'nda APP uygulaması yaptı. Araçlarına trafik yönetmeliğinde belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takan sürücülere 427 lira idari para cezası uygulandı. Uygulamayla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, "Şoförler cemiyeti dışında basılan tüm plakalar APP plakalardır. Piyasada, uyduruk plaka dediğimiz plakalardır. Sivas'ın yüzde araçların 95'i bu APP plakaları atarak normal plakalarını taktılar ama yine de bu plakalardan mevcut. Bunun cezası 427 TL'dir. Eğer araç sahibi başkası ise 427 lira da araç sahibine ceza gönderiyoruz. 7 gün süre tanıyoruz. 7 günün sonunda bu plakalar yine değiştirilmez ise bu sefer 876 lira para cezası yazıp aracı trafikten men ediyoruz" dedi.



"TERÖR OLAYLARINDA KULLANILABİLİYOR"



Bu tür plakaların genellikle terör olaylarında kullanıldığını belirten Gürbüz, "Bu plakalar ile evrakta sahtecilik suçu işleniyor. Şoförler cemiyetinin vermiş olduğu plakayı şoförlerimiz beğenmiyor. Kendileri diledikleri gibi plaka bastırmaya çalışıyor. Plakadaki kesikten dolayı plaka tanıma sistemleri farklı okuyabiliyor. Bu şekildeki araçlar terör olayları, bombalama gibi olaylarda kullanılabileceği değerlendirildiği için biz bunları kesinlikle temizleyeceğiz ve cezalarını yazacağız. Amacımız bu plakaların terör olaylarında kullanılmasını engellemek" dedi.