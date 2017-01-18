Sivas'ta Altyapı Çalışmaları

Sivas İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, geçen yılki çalışmalar için 6 trilyon 892 milyon 966 bin lira harcama gerçekleştirdi.



Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, içme suyu tesisi, bakım onarımları, sondaj ve kanalizasyon çalışmaları ile köylerin ihtiyaçlarını gideren Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, il genelinde 220 proje uyguladı.



Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, geçen yılın iş sezonunu başarıyla tamamlayarak, tüm bu çalışmalar için 6 trilyon 892 milyon 966 bin lira harcama gerçekleştirdi.



Açıklamaya göre, 270 köyde içme suyu tesislerinin bakımı-onarımı ve motopomp tamiri sorunları çözüldü. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, il genelinde çok sayıda köye çeşitli çaplarda 224 bin 432 metre içme suyu borusu ile 264 volanlı vana yardımı yaptı. 30 köyde istikşaf çalışması yaparak, 33 köy içinde memba tahsis kararı aldı. Ayrıca, 28 üniteyle 136'sı merkez ilçede olmak üzere il genelinde 474 ünitenin deposuna klorlama cihazı montajı yapıldı.



Sağlıklı içme suyu kullanılmasını sağlamak amacıyla 393 köyün içme suyu analizini gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Köylerimizin su problemini çözmek ve su israfını önlemek için büyük önem taşıyan su sayaçları montaj işlemlerine 2016 yılı süresince yoğun bir şekilde devam edildi. Adil su kullanımının ve su tasarrufunun sağlandığı bu uygulama ile köylerimizde su sorunu da çözülmüş oldu. Diğer yandan kanalizasyon çalışmalarına da ağırlık veren İl Özel İdaresi, 155 köyün kanalizasyon projesi ile 65 köyün içme suyu projesini hazırladı. 2016 yılı içinde alınan 292 bin 838 metre borudan 253 bin 500 metresi programdaki işlerde ve bakım-onarım işlerinde kullanıldı."