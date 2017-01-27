Sivas'ta 7 Bin Kişilik Cami Yapılacak

Sivas'ta 7 bin kişilik cami yapılması için çalışmalara başlandı.



Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut Gül, kente kazandırılacak yeni şehir parkı içerisinde yapılacak 7 bin kişilik cami için oluşturulan derneğin yönetim kurulu toplantısına katıldı.



Gül, toplantıda kentte Selçuklu mimarisinde büyük bir camiye ihtiyaç olduğunu bu sebeple Sivas Merkez Camisi ve Külliyesi Derneği çatısı altında bir araya geldiklerini belirtti.



Şehit cenazeleri, bayram ve cuma namazlarında mevcut camilerin ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle derneğin kente yeni bir cami kazandıracağını vurgulayan Gül, "Cami için ilk etapta Kızılırmak İlkokulu ve Halk Eğitim Merkezinin yeri düşünüldü. Ancak, buradaki toplam alan camiye yetse de bahçeye izin vermiyor. Bizim 20-30 bin kişiyle namaz kılabileceğimiz bir alana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



Şehir Parkı projesi kapsamında Kızılırmak İlkokulu ve Halk Eğitim Merkezinden başlayıp Selçuk Anadolu lisesine kadar olan alanın revize edileceğini aktaran Gül, şunları kaydetti:



"Bunun içerisinde mevcut öğretmenler parkı olduğu gibi kalıyor. Kızılırmak İlkokulu ve Halk Eğitim Merkezi kalkıyor. Kot farkından dolayı bu binaların alt kısmı el sanatları çarşısı, daha alt zemin de otopark olarak düzenleniyor. Mevcut Numune Hastanesinin olduğu yerde tarihi yapılar hariç tüm eski binalar kalkıyor. Kaldırılan eski binaların yerine camimiz inşa edilecek. 33 bin metrekarelik Numune Hastanesi arazisinin yüzde 90'ı yeşil alan, camimizin alt kısmı ise kapalı otopark olacak. Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi de bölgeden kaldırılacak. Biz meslek liselerini sanayi ile iç içe olmaları açısından Organize Sanayi Bölgesi içerisine yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde ihaleye çıkmış olacağız."



Gül, yapılacak caminin örnek bir eser olacağını ve şehir dışından gelen misafirlerin görmeden kentten ayrılmayacağını belirterek, "İnşallah, Sivas Merkez Camisi ve Külliyesini ilimize kazandırmak bizlere nasip olur." diye konuştu.



İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, 11 Ocak 2017'de derneğin kurulduğunu, 13 Şubat'ta olağan genel kurul yapılacağını aktardı.



Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, bu çalışmaya herkesin sahip çıkması gerektiğini kaydetti.