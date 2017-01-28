Sivas'ta 550 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 550 köy yolu ulaşıma kapandı.



Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre olumsuz hava şartları nedeniyle merkezde 42, Akıncılar'da 11, Altınyayla'da 10, Divriği'de 60, Doğanşar'da 7, Gemerek'te 20, Gürün'de 55, Hafik'te 40, İmranlı'da 74, Kangal'da 50, Suşehri'nde 15, Şarkışla'da 62, Ulaş'ta 15, Yıldızeli'nde 19, Zara'da 70 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri merkez ve ilçelerde 32 adet greyder, 11 adet dozer, 28 adet destek aracı, 19 adet yükleyici, 8 adet kar bıçaklı kamyon, 3 adet rotatif ve 211 personelle kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS