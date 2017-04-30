Sivas'ta 527 Polisle Güven Huzur Operasyonu

Sivas'ta vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için gerçekleştirilen Güven Huzur Operasyonu'nda 468 şahıs sorgulanırken, 23 iş yerinde arama yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 23 ekip 527 polisle umuma açık yerlerde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için güven huzur operasyonu yaptı. Operasyonda 468 şahıs sorgulanırken, 23 işyerinde arama yapıldı. Operasyon kapsamında 13 şahsa idari işlem yapılırken, 9 işyerine de toplam bin 917 lira para cezası kesildi. Yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği ve 2 adet kesici alet geçirildi. Halkın can ve mal kaybının sağlanması için huzur operasyonlarının devam edeceği belirtildi. - SİVAS