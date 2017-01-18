Sivas'ta 5 Çocuk Annesinin Öldürülmesi

Sivas'ta 5 çocuk annesi kadının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde suç aleti ekmek bıçağıyla yakalanan 50 yaşındaki bakkal Fahrettin Y, emniyetteki işlemlerin ardından çelik yelek giydirilerek güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



Adliyeye getirilişi sırasında eliyle yüzünü kapatan Fahrettin Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Yenidoğan Mahallesi'nde 5 çocuk annesi 29 yaşındaki Fadime Yılmaz, önceki gün, evinin yakınlarında bıçaklanarak öldürülmüş, olayın ardından çalışma başlatan polis ekiplerince Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde suç aleti ekmek bıçağıyla yakalanan zanlı Fahrettin Y, sorgusunda cinayeti itiraf etmişti.



Fahrettin Y'nin sorgusunda cinayeti kabul ettiği, Fadime Yılmaz'ın kendisi hakkında "çocuklarımı taciz ediyor" şeklinde emniyete şikayette bulunması üzerine cinayeti gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilmişti.