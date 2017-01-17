Sivas'ta 5 Çocuk Annesinin Öldürülmesi

Sivas'ta 5 çocuk annesi kadının bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili aranan zanlı, yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde 5 çocuk annesi 29 yaşındaki Fadime Yılmaz'ın, dün, evinin yakınlarında bıçaklanarak öldürmesi olayıyla ilgili çalışma başlattı.



Ekipler, cinayetin zanlısı olarak aranan Fahrettin Y'yi, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde suç aleti ekmek bıçağıyla yakaladı.



Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.



Zanlı Fahrettin Y'nin sorgusunda cinayeti kabul ettiği, Fadime Yılmaz'ın kendisi hakkında "çocuklarımı taciz ediyor" şeklinde emniyete şikayette bulunması üzerine cinayeti gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.