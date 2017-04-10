Sivas'ta 3. Ağır Ceza Mahkemesi Kuruldu

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'ndan (FETÖ/PDY) tutuklananların yargılanması için 3. Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından alınan karar sonrasında Sivas'ta terör ve FETÖ/PDY suçlarına bakmak üzere 3. Ağır Ceza Mahkemesi kurulmuş olup, 24 Nisan tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayacaktır" denildi. - SİVAS