Sivas'ta 3. Ağır Ceza Mahkemesi Kuruldu

Sivas'ta 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kurulduğu bildirildi.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından alınan kararla Sivas'ta terör ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) suçlarına bakmak üzere 3. Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu.



Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Nisan'dan itibaren faaliyete başlayacak.