Sivas'ta Gıda Zehirlenmesi Şüphesi! 29 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Sivas'ta 29 ortaokul öğrencisi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.



Olay, öğle saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 75'inci Yıl İlkokulu ve Ortakolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulun kantininden aldıkları simitleri yiyerek ayranları içen öğrenciler bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri olan öğrenciler okula sevk edilen ambulanslarla gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.



Öğrencilerin birçoğu ayakta tedavi edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Okul kantininde satılan yiyecekler incelemeye alındı. - SİVAS