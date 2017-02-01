Sivas'ta 249 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 249 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre olumsuz hava şartları nedeniyle merkezde 28, Divriği'de 4, Doğanşar'da 2, Gürün'de 43, Hafik'te 5, İmranlı'da 26, Kangal'da 50, Suşehri'nde 7, Şarkışla'da 11, Ulaş'ta 10, Yıldızeli'nde 55 ve Zara'da 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİVAS