Sivas'ta 245 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 245 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre olumsuz hava şartları nedeniyle merkezde 28, Divriği'de 22, Doğanşar'da 6, Gemerek'te 6, Gürün'de 35, Hafik'te 20, İmranlı'da 49, Kangal'da 30, Suşehri'nde 9, Şarkışla'da 2, Yıldızeli'nde 5, Zara'da 35 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 32 adet greyder, 11 adet dozer, 28 adet destek aracı, 19 adet yükleyici, 8 adet kar bıçaklı kamyon, 3 adet rotatif ve 211 personel ile kapalı olan köy yollarını açmak için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS