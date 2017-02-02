Sivas'ta 244 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, 244 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 19, ilçelerden Gürün'de 55, Kangal'da 40, Yıldızeli'nde 29, Hafik'te 23, İmranlı'da 20, Ulaş'ta 14, Şarkışla'da 13, Suşehri'nde 11, Doğanşar'da 8, Zara'da 8 ve Divriği'de 4 olmak üzere, 244 köy yolu ulaşıma kapandı.



Sivas İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 11 dozer, 28 destek aracı, 19 yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyon, 3 rotatif ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.