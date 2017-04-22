Sivas'ta 22 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu

SİVAS'ta madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 22 yaşındaki Ahmet Çopur evinde ölü bulundu.



Olay, sabah 03.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Fikriye-Hülağa Çopur çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Ahmet Çopur'a arkadaşları ve yakınları ulaşamadıı. Anne Fikriye Çopur'un İstanbul'da ve fırıncılık yapan baba Hülağa Çopur'un ise gece iş yerinde olması nedeniyle evde yalnız olan Ahmet Çopur'a ulaşmayan yakınları evine gitti. Kapıyı açarak içeriye giren yakınları Ahmet Çopur'u evde yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çopur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Çopur'un cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İddiaya göre Çopur'un olaydan kısa süre önce evde uyuşturucu madde kullandığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Çopur'un kesin ölüm nedeni otopside belli olacak.



- Sivas