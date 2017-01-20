Sivas'ta 20 Bin Kadın Kanser Taramasından Geçti

Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 20 bin kadına rahim ağzı kanserine karşı tarama testleri uygulandı.



Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 bin kadına rahim ağzı kanseri taraması yapıldı.



Kanser taramalarında en fazla katkı sunan Aile Hekimi Mustafa Tevfik Kaya ve hemşire Selma Ekiki Kaya ile tarama yaptıran 20 bininci kişi olan Gülser Özdemir'e teşekkür belgesi verildi



Sivas Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) ve Aile Hekimliği birimlerinde yapılan taramalarda, 433 kişi şüpheli bulunarak ileri tetkik ve tedavi için hastanelere yönlendirildi.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Levent Sağlam, şunları kaydetti:



"Kanser taramaları bizim için çok önemli. Rahim ağzı taramalarında Sivas'ta çok önemli başarılara imza atıyoruz. Kanser neden önemli. Çünkü insan hayatına doğrudan etkisi olan, insanın hayatını çok olumsuz etkileyen, kayıplar halinde gerisinde çok büyük tahribat bırakabilen bir hastalık. Bu hastalıkların karşılaşılmaması için ve karşılaşıldığında da kolay tedavi edilebilmesi için erken teşhis çok önemli. İşte biz, bu erken teşhisi yapabilmek için de tarama programlarını başlatmış bulunmaktayız. Sivas'ta hedef nüfusun en az yüzde 70'ine ulaşmayı amaçlıyoruz."