Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 öğretmen tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan öğretmenler Tuba S. ve Murat C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS
Sivas'ta 2 Öğretmen Fetö'den Tutuklandı
Sivas’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 öğretmen tutuklandı.
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 öğretmen tutuklandı.
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